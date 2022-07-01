Благовещенск, 1 июля, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Амурский завод металлических конструкций вошёл в национальный проект «Производительность труда». На предприятии намерены повысить производительность труда и снизить себестоимость продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Директор завода Олег Свинтрадзе назвал предприятие самым большим и передовым на Дальнем Востоке. На АЗМК используют самое современное оборудование, сотрудники регулярно повышают квалификацию.

«Благодаря нацпроекту будем вникать в производственные цепочки и выявлять слабые места. Если они есть, устраним», — отметил Олег Свинтрадзе.

Помогать настраивать производственные процессы на заводе будут эксперты.

«Сегодня прошло стартовое совещание с рабочей группой. Все её участники — сотрудники завода. Совместно с ними, бок о бок мы будем находить потери и резервы в процессах производства. На АЗМК задача стоит непростая, здесь заказы поступают на различные виды изделий, каждое из которых — единичное. Соответственно нам нужно посмотреть, как наладить процесс так, чтобы он повышал производительность любого поступившего заказа», — пояснил старший руководитель проекта ФЦК Сергей Сосинович.