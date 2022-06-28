Омск, 28 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Омские врачи, помогавшие коллегам из Донбасса, вернулись домой. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 июня в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

omsk. er.ru Омские врачи, работавшие в Донбассе

В Донбассе работала бригада высококлассных омских хирургов под руководством секретаря реготделения «Единой России» Вадима Бережного. Медики, боровшиеся за жизнь и здоровье пациентов на территории ЛНР, провели за это время множество сложнейших операций. Самых тяжёлых пациентов доставили в Омск.

Вечером 27 июня в Луганске омские медики погрузили пациентов в боевые вертолёты Ми-8 и полетели в Ростов. Из Ростова они пересели в самолёт Ил-76 и направились сначала в Екатеринбург, а затем в Омск.

Рано утром 28 июня 17 пациентов из Луганска были доставлены в Омск. 11 из них не могут передвигаться самостоятельно. Все они доставлены в Клинический медико-хирургический центр (КМХЦ) министерства здравоохранения Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в бригаду омских медиков под руководством Вадима Бережного вошли главный врач Омского клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов, врачи КМХЦ Андрей Лифанов, Сергей Лысенко, Илья Зятьков.