Белгород, , 10:08 — REGNUM Модернизация транспортного узла ждёт северный въезд в Белгороде — вместо кольца здесь появится светофорный перекрёсток, сообщил министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко.

Промпарк Северный https://belgorodinvest.com

Концепцию обсудили 27 июня на архитектурном совете при губернаторе. Реализацию мероприятий предложено поделить на три этапа. Сначала заменят кольцо «Промпарк Северный» светофорным регулированием, реконструируют перекрёсток на пересечении с переулком Олимпийский и обустроят дополнительную полосу на кольце с Ротондой. Затем построят дорогу от улицы Магистральной до кольцевого пересечения АСК «Вираж» протяжённостью 4,1 км. На третьем этапе реконструкция затронет существующую транспортную развязку на Северо-Западном обходе Белгорода, с устройством дополнительных съездов на улицу Магистральную для перераспределения транспортных потоков и разгрузки основной транспортной артерии в город.

«При предпроектной проработке было выполнено моделирование транспортной ситуации на сегодняшний день и на перспективу. Губернатор концепцию одобрил. К её реализации приступим, как только будут определены источники финансирования», — уточнил министр.

Новые развязки, по мнению властей, решат проблемы пробок на въезде в Белгород и транспортной доступности нового развивающего жилого массива в Северном.