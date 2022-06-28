На северном въезде в Белгород изменят развязку
Белгород, 28 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Модернизация транспортного узла ждёт северный въезд в Белгороде — вместо кольца здесь появится светофорный перекрёсток, сообщил министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко.
Концепцию обсудили 27 июня на архитектурном совете при губернаторе. Реализацию мероприятий предложено поделить на три этапа. Сначала заменят кольцо «Промпарк Северный» светофорным регулированием, реконструируют перекрёсток на пересечении с переулком Олимпийский и обустроят дополнительную полосу на кольце с Ротондой. Затем построят дорогу от улицы Магистральной до кольцевого пересечения АСК «Вираж» протяжённостью 4,1 км. На третьем этапе реконструкция затронет существующую транспортную развязку на Северо-Западном обходе Белгорода, с устройством дополнительных съездов на улицу Магистральную для перераспределения транспортных потоков и разгрузки основной транспортной артерии в город.
Новые развязки, по мнению властей, решат проблемы пробок на въезде в Белгород и транспортной доступности нового развивающего жилого массива в Северном.