Москва, , 10:02 — REGNUM Режим ограничений полётов в 11 российских аэропортов на юге и в центре страны продляется до 6 июля. Об этом 28 июня сообщили в Росавиации.

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В ведомстве рассказали о принятом решении на фоне специальной военной операции России на Украине продлить режим ограничений на выполнение полётов в 11 российских аэропортов до 6 июля.

Авиасообщение останется недоступно в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В Росавиации предлагают пользоваться альтернативными маршрутами. Так, на юге страны по-прежнему работают воздушные гавани Сочи и Ставропольского края.

В населённых пунктах, где действует режим ограничений, усилено сообщение другими видами транспорта, в частности, назначены дополнительные поезда.