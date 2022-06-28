Тбилиси, , 10:02 — REGNUM Грузия не сможет в ближайшее время войти в Евросоюз, поэтому нет смысла торопиться. Об этом на телеканале «Палитраньюс» заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Kmu.gov.ua

«Опыт балканских стран показал, что для вступления требуется минимум 14-15 лет. Соответственно, какой-то особой спешности нет», — сказал лидер партии.

Кобахидзе отметил, что соглашение Грузии и ЕС об ассоциации выполнено на 45%. Для выполнения его на 100% потребуется ещё несколько лет. «Грузинская мечта» готова выполнять эту повестку.

Стоит отметить, что в оппозиции в Грузии негативно восприняли решение Евросовета не спешить признавать страну кандидатом на вхождение в ЕС. Вина за это была возложена на правящую партию «Грузинская мечта». Оппозиционные лидеры требуют отправить правительство в отставку и созвать новое, в котором будут представлены представители разных партий.

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