Тбилиси, 28 июня 2022, 10:02 — REGNUM Грузия не сможет в ближайшее время войти в Евросоюз, поэтому нет смысла торопиться. Об этом на телеканале «Палитраньюс» заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе
Kmu.gov.ua

«Опыт балканских стран показал, что для вступления требуется минимум 14-15 лет. Соответственно, какой-то особой спешности нет», — сказал лидер партии.

Кобахидзе отметил, что соглашение Грузии и ЕС об ассоциации выполнено на 45%. Для выполнения его на 100% потребуется ещё несколько лет. «Грузинская мечта» готова выполнять эту повестку.

Стоит отметить, что в оппозиции в Грузии негативно восприняли решение Евросовета не спешить признавать страну кандидатом на вхождение в ЕС. Вина за это была возложена на правящую партию «Грузинская мечта». Оппозиционные лидеры требуют отправить правительство в отставку и созвать новое, в котором будут представлены представители разных партий.

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