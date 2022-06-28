Калуга, 28 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Калужскими полицейскими установлены три гражданина, которые могут быть причастны организации незаконной миграции на территории региона. Об этом 28 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По версии оперативников, двое мужчин и женщина, жители области, действуя в составе организованной преступной группы, через подконтрольные организации, зарегистрированные на их родственников и знакомых, незаконно регистрировали иностранцев с заключением фиктивных трудовых договоров. Для легализации иностранцев на территории Российской Федерации с правом получения миграционного статуса в виде разрешения на временное проживание, гражданства и патентов на работу участники преступной группы предоставляли фиктивные документы в подразделения по вопросам миграции. В ходе мероприятий, проведенных в местах проживания подозреваемых, изъяты штампы и печати юридических лиц, государственных органов, бланки и компьютеры. Устанавливаются иностранные граждане, получившие миграционный статус через данные фирмы, с целью его аннулирования.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в организации незаконной миграции грозит лишение свободы на срок до пяти лет.