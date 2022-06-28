Лондон, , 10:00 — REGNUM Участники группы Depeche Mode раскрыли причину смерти её сооснователя Эндрю Флэтчера. Они выпустили новое обращение в аккаунте коллектива в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Группа Depeche Mode Nir Nussbaum

«Пару недель назад мы получили результат от судмедэкспертов, которым семья Энди попросила нас поделиться с вами сейчас», — говорится в посте. «У Энди было расслоение аорты, когда он находился дома 26 мая. Так что, хотя это было слишком, слишком рано, он скончался естественным путем и без длительных страданий», — рассказали члены группы.

ИА REGNUM напоминает, что Эндрю Флэтчер скончался 26 мая 2022 года в возрасте 60 лет. В тот же день об этом сообщили члены группы в соцсетях.