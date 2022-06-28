* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 28 июня, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Кабинет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поручил губернаторам Вардака и Бамиана передислоцировать два подразделения сил безопасности в эти провинции, сообщает «8 Собх».

8am. af Ниша от разрушенной статуи Будды в Бамиане

Эти подразделения решено переместить, «чтобы обезопасить территорию и предотвратить столкновения между кочевниками и местными жителями».

О решении кабинета сообщило министерство по делам границ и племён. В сообщении говорится, что губернаторы провинций Вардак и Бамиан обязаны координировать свои действия, чтобы решить проблему кочевников.

Также постановляется, что кочевникам, не имеющим пастбищ, запрещается перекочёвка из уезда Бехсуд в провинцию Бамиан до тех пор, пока «их проблема не будет решена».

Согласно решению кабинета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), губернатор Бамиана должен создать комиссию по урегулированию конфликта из 20 человек и не включать в её состав тех, кто причастен к конфликту.

Губернатору Гора поручено создать аналогичную комиссию.

После столкновений между местными жителями и кочевниками в провинции Вардак для разрешения конфликта была направлена делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Делегаты заявили в отчёте, что кочевники прогнали их с места происшествия и даже жестоко обращались с членами делегации.

Местные жители жалуются, что делегация не только не решила проблемы, но кочевники стали уничтожать поля в ещё больших масштабах.