Санкт-Петербург, 28 июня 2022, 10:20 — REGNUM Из-за жаркой погоды нагрузка станций скорой помощи в Северной столице возросла на 26%. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Особый рост нагрузки пришёлся на прошедшие выходные, 25 и 26 июня, когда температура воздуха достигла отметки в +30 градусов.
«Более 3100 жителей Северной столицы обратились за скорой помощью в эти выходные. При этом в выходные неделей ранее количество обращений составило чуть больше 2500. То есть, количество обращений выросло на 26-27%», — подчеркнул глава комитета.
Установившиеся в городе погодные условия обостряют заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, а также могут вызвать гипертонические кризы.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что для недопущения перегрева жителей города в социальных учреждениях Петербурга организовали «комнаты прохлады».
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