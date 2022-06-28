Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Из-за жаркой погоды нагрузка станций скорой помощи в Северной столице возросла на 26%. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Особый рост нагрузки пришёлся на прошедшие выходные, 25 и 26 июня, когда температура воздуха достигла отметки в +30 градусов.

«Более 3100 жителей Северной столицы обратились за скорой помощью в эти выходные. При этом в выходные неделей ранее количество обращений составило чуть больше 2500. То есть, количество обращений выросло на 26-27%», — подчеркнул глава комитета.

Установившиеся в городе погодные условия обостряют заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, а также могут вызвать гипертонические кризы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для недопущения перегрева жителей города в социальных учреждениях Петербурга организовали «комнаты прохлады».