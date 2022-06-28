Кемерово, 28 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Работникам кемеровской шахты после вмешательства заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина выдали средства индивидуальной защиты. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

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«На личный приём к Дмитрию Демешину обратился работник компании «Шахтоуправление Талдинское — Кыргайское» по факту несвоевременного и неполного обеспечения работников общества средствами индивидуальной защиты», — уточнили в прокуратуре.

Была проведена проверка. Выяснилось, что не всегда своевременно выдавались средства индивидуальной защиты, работники не обеспечивались средствами регенерации кожных покровов, не закупались и специальные пояса и вибрационные рукавицы для определённой категории работников.

Кроме того, не было контроля за применением средств индивидуальной защиты, сотрудники не отстранялись от работы даже если приходили на смену не в специальной одежде и защитной обуви.

Руководителю предприятия было внесено представление. В настоящее время нарушения устранены. Технический директор и акционерное общество оштрафованы на 200 тыс. рублей.