Чебоксары, , 09:58 — REGNUM В Чувашии спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий и возможном повышении уровня опасности с жёлтого на оранжевый. Об этом сообщает ГКЧС республики.

Лес Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, с 28 июня по 3 июля в Чувашии ожидается оранжевый уровень опасности.

«Чрезвычайная пожароопасность — пятый класс», — говорится в сообщении.

Напомним, что шкала состоит из четырёх цветов, где оранжевый цвет предшествует красному и означает опасные условия. Ранее в Чувашии объявлялся жёлтый уровень из-за высокой пожарной опасности.

ГКЧС Чувашии призывает жителей быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, не сжигать мусор на дачах и вблизи леса, не разводить костры в лесных массивах и на берегах рек, возле дорог или на пустырях, а также не выбрасывать горящие сигареты из окон автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Чувашии из-за грозы был объявлен жёлтый уровень опасности (стихия потенциально опасна).