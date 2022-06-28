Москва, , 09:56 — REGNUM «Дефолт» РФ по евробондам, о котором сообщило агентство «Блумберг», не нанесет никакого ущерба российскому бюджету. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.

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«Согласиться с выводом «Блумберг» можно лишь в той части, что «дефолт» искусственный, — сказал он. — Наши «западные партнёры» упорно искали возможность ударить нас побольнее в финансовой сфере. И если в отношении активов ЦБ в европейских, американских и японских банках это удалось (в основном из-за того, что наши монетарные власти не просчитали, что данные активы станут объектом санкций), то в отношении евробондов правительство и Минфин РФ подстраховалась заранее. В сопроводительных документах к выпускам облигаций начиная с 2018 года есть указание, что выплаты по данным облигациям могут осуществляться как в валюте, в которой данные облигации номинированы, так и в любой другой, доступной как на момент купонных выплат, так и на момент погашения».

Кредиторы, как уточнил Хачатурян, имеют право принимать или не принимать к исполнению данную оговорку.

«Но на этот случай российский Минфин выпустил для кредиторов одно дополнительное условие. Принимая оплату в рублях, кредиторы должны дать расписку в том, что они отказываются от претензий в отношении данных купонов в какой-либо иной валюте, а обязательство РФ в этом случае считают выполненными, — заявил экономист. — Разумеется, западные партнёры не упустят шанс не давать таких расписок, тем более что и веры у нас к каким-либо подписям Запада под какими бы то ни было документами больше нет. Но они должны принимать во внимание, что, отказываясь от приёма выплат по евробондам в рублях, Запад наносит имиджевый урон прежде всего себе».

А для российского бюджета или экономики данное техническое действие, как полагает Хачатурян, никакого ущерба не несет, так все возможные ограничения на финансовые отношения с нами Запад уже ввёл.

«Однако большинство стран мира, такие как Китай, страны Восточной, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока стремятся увеличить взаимодействие с Россией. Да и цены на основные статьи российского экспорта сегодня бьют все рекорды, что позволяет стране снижать уровень внешних заимствований», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что РФ допустила дефолт по внешним долговым обязательствам.

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