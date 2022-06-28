Уфа, , 09:59 — REGNUM В Уфе начальником управления комплексного развития территорий назначена Элина Даминева, ранее занимавшая должность заместителя начальника правового управления. Об этом 28 июня заявил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на совещании в мэрии города, сообщает пресс-служба городской администрации.

Назначение ИА REGNUM

Сообщается, что Даминева родилась в Зианчуринском районе, стала выпускницей Башкирского государственного университета по специальности «Юриспруденция». Работала в министерстве земельных и имущественных отношений Башкирии, в городских и региональных предприятиях, была заместителем главного архитектора Уфы.

Отмечается, что новым главой управления транспорта и связи назначен Кирилл Никулин. Он родился в 1990 году в Уфе, работал в «Башкирдортранспроекте», транспортной дирекции Башкирии, управлении дорожного хозяйства региона. В последнее время был директором МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» г. Уфы.

Кроме того, председателем уфимского городского совета ветеранов был избран Владимир Бойко. Он родился в 1958 году, занимал должность начальника управления социальной защиты населения администрации Ленинского района города, начальника управления труда и социальной защиты населения министерства труда и социальной защиты населения Башкирии, был руководителем филиала Республиканского центра социальной поддержки населения по Ленинскому району Уфы. На пенсию Бойко вышел с должности начальника отдела кадров администрации Ленинского района.

Ранее сообщалось о том, что начальником контрольно-ревизионного управления был назначен Агарагим Кагиргаджиев. Его основными обязанностями являются контроль за исполнением поручений главы Башкирии и главы Уфы, подготовка сведений о работе городских учреждений. Он родился в 1971 году в Махачкале, долгое время проживал и работал на руководящих должностях в Уфе.