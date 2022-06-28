Томск, 28 июня, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур назвал основные причины, которые мешают решению проблемы дорог и пробок. Он поднял эти вопросы на совещании отраслевого штаба, после чего отправил всех на объезд ремонтов и ям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ямы

По итогам совещания и объезда был составлен список из пяти проблем. В первую глава региона включил неумение ведомств договориться между собой, посоветовал областным чиновникам помогать городским.

«Вторая причина — бюрократия. Муниципалитеты получают деньги в январе, а обследования начинают в мае, когда снег сойдёт. Подрядчики работать выходят в июле, а то и позже», — отметил он, призвав ломать эту порочную практику.

В-третьих, по словам Мазура, нет запасов для оперативного ремонта, рассказав, что мимо одной ямы он ездит уже две недели. Четвёртой проблемой он назвал расслабленность и самоуспокоенность чиновников, пятой — хроническую нехватку денег.

«Поставил задачу увеличить инвестиции в дороги в полтора раза, то есть до 15 миллиардов рублей в год. Акцент на главные дороги агломерации и на дороги 2-3 категории, которыми чаще всего недовольны люди», — заключил губернатор.