Сеул, , 09:57 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 253 человека. Об этом 28 июня сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 28 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 066 941 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 502 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 626 131 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 2054 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 365 276 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 8160 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 4 386 727 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 9896 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 339 319.

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