Москва, 28 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Росавиация продлила до 6 июля режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолет

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 06 июля», — сообщили в пресс-службе.

Так, временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.