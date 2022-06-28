Москва, 28 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Московский эндокринный завод (ФГУП «Эндофарм») открыл на одной из двух своих столичных площадок центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств, сообщается на портале мэра столицы.

Лекарства

В центре площадью 700 кв. метров разместились шесть лабораторий, оснащенных современным оборудованием, в том числе отечественного производства. В создание центра вложено 425 млн рублей. Создано более 30 высокотехнологичных рабочих мест.

Новое производство позволит ежегодно выпускать 73 млн лекарств в ампулах и флаконах, около 1 млрд таблеток и капсул, 10 млн препаратов в форме спреев и 33 млн трансдермальных пластырей и трансмукозальных пленок.

Как сообщало ИА REGNUM, в технополисе «Москва» в 2022 году планируется открыть новый крупный фармацевтический завод.

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