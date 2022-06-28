Лондон, , 09:52 — REGNUM С призывом к странам Запада не показывать признаков усталости из-за связанного с Украиной кризиса обратилась министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она заявила об этом 28 июня в интервью испанской газете El Pais.

Лиз Трасс Tom Witham

По мнению главы МИД Британии, в Европе имеется большая поддержка киевского режима и все члены «Большой семёрки» согласились с ней в то, что Киеву нужно оказать поддержку, усилив антироссийские санкции.

«Но в этом кризисе единство, которое было продемонстрировано, стало очень важным. Я прошу сохранять его (единство — ред.) и не показывать признаков усталости или желания уступить», — сказала она.

Также Трасс выразила мнение, что ответом НАТО на кризис на Украине должно быть увеличение присутствия альянса на востоке Европы с приданием ему более постоянного характера.

При этом глава британского МИД подчеркнула, что западным военным, как она считает, нужно «подготовиться ко всем возможным непредвиденным обстоятельствам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки украинские нацисты дважды обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате чего погибли два мирных жителя.