Воронеж, 28 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов для международного аэропорта Воронежа продлён до 03:25 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Марина Каширская ИА REGNUM Международный аэропорт «Воронеж»

Временные ограничения на полёты введены ещё для десяти российских аэропортов — Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на авиасообщение с 11 городами юга и центра России действует с 24 февраля. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.