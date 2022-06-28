Ярославль, 28 июня 2022, 09:58 — REGNUM В Ярославле бывшего инспектора транспортного надзора подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.
Как сообщили в ярославском СКР, 37-летний мужчина работал заместителем главного государственного инспектора госавтодорнадзора города Ярославля. Это ведомство следит за соблюдением лицензионных требований перевозчиками, а в случае нарушений может накладывать штрафы. Инспектор вымогал деньги у представителя одной из компаний по перевозке пассажиров.
Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ. Всего мужчина получил в качестве взятки 175 тысяч рублей. Сейчас он находится под домашним арестом, расследование продолжается.