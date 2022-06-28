Ярославль, , 09:58 — REGNUM В Ярославле бывшего инспектора транспортного надзора подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

Задержание подозреваемого сотрудниками УФСБ в Ярославле https://yaroslavl.sledcom.ru/news/item/1701476/

Как сообщили в ярославском СКР, 37-летний мужчина работал заместителем главного государственного инспектора госавтодорнадзора города Ярославля. Это ведомство следит за соблюдением лицензионных требований перевозчиками, а в случае нарушений может накладывать штрафы. Инспектор вымогал деньги у представителя одной из компаний по перевозке пассажиров.

«В декабре 2021 года у злоумышленника возник преступный умысел, направленный на получение взятки в виде денег в крупном размере от представителя одной из коммерческих организаций города Ярославля, осуществляющих лицензируемый вид деятельности в части оказания услуг по перевозке пассажиров, за не привлечение к административной ответственности либо назначение минимальных штрафов при выявлении нарушений, связанных с данной деятельностью, а также общее покровительство», — пояснили в СКР.

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ. Всего мужчина получил в качестве взятки 175 тысяч рублей. Сейчас он находится под домашним арестом, расследование продолжается.