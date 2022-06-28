Село Курманаевка, Оренбургская область, 28 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Оренбургской области энергетики расторгли договор с УК «Курманаевское ЖКХ». Причиной стали долг организации за электричество в сумме 823 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургского филиала компании «Т Плюс».

Nastol.com.ua Электричество

С 1 августа клиентов жилищной организации переведут на прямые расчеты. Управляющая компания числится в должниках с декабря 2020 года.

Ситуацию с погашением задолженности решают в судебном порядке. О расторжении договора УК «Курманаевское ЖКХ» уведомлена в письменном виде.