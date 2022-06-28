Москва, , 09:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин не говорил своему коллеге из Белоруссии Александру Лукашенко в ходе встречи о передаче ракет с ядерным оружием. Об этом 28 июня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он прокомментировал заявления, сделанные на саммите G7, в которых выражалась озабоченность в связи с возможной передачей Белоруссии ракет с ядерным оружием.

По словам пресс-секретаря президента России, во время разговора двух лидеров речь шла о комплексах, способных нести разные виды оружия.

«Президент не говорил об этом, — приводит слова Пескова РИА Новости. — Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия».