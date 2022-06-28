Тбилиси, 28 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Влияние бурного экономического роста, который наблюдается в Грузии в последние месяцы, на жизнь простых жителей страны можно будет ощутить только через несколько лет. Об этом заявил на брифинге министр экономики Леван Давиташвили.

Pixabay.com Рост экономики

«Чтобы наши граждане смогли почувствовать конкретные экономические результаты и прогресс, нам нужно сохранить его (экономический рост) не на один месяц, не на один год, а на несколько лет», — сказал Давиташвили.

Министр заявил, что главная задача ведомства — сделать так, чтобы экономический рост воплотился в благополучие жителей страны. Он считает, что высокий рост экономики в стране продолжится, так как в мае поток туристов восстановился на 96% до показателей допандемийного 2019 года.

Стоит отметить, что в апреле рост ВВП Грузии резко упал в сравнении с показателями предыдущих месяцев 2022 года и составил 2,6%. Согласно предварительным данным минэкономики, в мае этот показатель превысил 10%.