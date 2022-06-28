Ростов-на-Дону, , 09:49 — REGNUM С начала купального сезона на водоёмах Ростовской области зарегистрировано 49 происшествий, в результате которых спасти удалось пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 28 июня.

Пляж в Константиновске Булатова Екатерина © ИА REGNUM

Большая часть случаев, которые могли привести к трагедии, произошла в неположенных для купания местах в Шолоховском, Цимлянском районах и Ростове-на-Дону. К несчастному случаю может привести купание в нетрезвом виде и на необорудованных пляжах. Особое внимание следует уделить детям, отдыхающим у воды.

С начала года на Дону проведено более 300 профилактических рейдов и патрулирований.