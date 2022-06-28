Чебоксары, , 09:49 — REGNUM В Чебоксарах проводится проверка по факту пожара, в котором погибли два человека и трое госпитализированы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Возгорание произошло 26 июня около 23:00 в пятиэтажном доме по улице Совхозная в Лапсарах. Правоохранители отмечают, что пожаром была охвачена одна из квартир на третьем этажа. В управлении сообщают, что после тушения обнаружены тела 32-летней женщины и её 62-летнего отца, ещё три человека госпитализированы в больницы с отравлением продуктами горения: 41-летний сожитель погибшей и двое соседей с верхних этажей.

«По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении», — полагают в следственном управлении.

По данному факту проводится доследственная проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, назначены пожарно-техническая и медицинские экспертизы.

По информации ГКЧС Чувашии, с начала года в республике зарегистрировано 693 пожаров, в ходе которых погибли 28 человек, травмы различной степени получили 45 жителей.

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