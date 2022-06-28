Тюмень, , 09:48 — REGNUM В Тюмени подготовкой предпроектной документации на строительство автомобильного тоннеля на пересечении с железнодорожными путями в створе улиц Калинина и Первомайской займётся «ПИИ «Тюменьдорпроект». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Тоннель

«Тюменьдорпроект» в ходе тендера снизил первоначальную стоимость госконтракта на 23,7 млн рублей, обойдя двух конкурентов. Предпроектная документация на строительство тоннеля обойдётся горадминистрации Тюмени в сумму 44,1 млн рублей.

Кроме тоннеля, подрядчик обязан включить в проект надземный пешеходный переход, защитные экраны и выезд на улицу Запольную. Срок исполнения контракта до 1 ноября 2024 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Евгения Сорокина в целом на разработку проекта тоннеля в створе улиц Калинина и Первомайской планировалось затратить около 230 млн рублей.

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