Симферополь, 28 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов в аэропорт Симферополя продлён решением Росавиации до 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный аэропорт «Симферополь»

«Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлен до 6 июля 2022 года 03:45 часов по московскому времени. По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Симферополя в числе 11 аэропортов центра и юга России временно закрыт с 24 февраля решением Росавиации. В связи с закрытием аэропорта в регионе прогнозируется снижение турпотока до 6 млн человек против 9 млн в 2022 году. При этом билеты на поезда, число которых в этом году значительно увеличено, почти полностью раскуплены.