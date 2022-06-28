Кунгур, Пермский край, , 09:44 — REGNUM В Кунгуре Пермского края с 25 июня проходит фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка». Из-за неблагоприятных погодных условий часть полетов пришлось отменить. Инфрмация об этом опубликована на странице мероприятий в соцсети.

Подогрев воздуха в аэростате Наталия Судец © ИА REGNUM

В день открытия фестиваля состоялся подъём четырёх аэростатов в небо в экстремальных условиях. Перед идущим дождевым фронтом, при порывистом ветре ради зрителей самые опытные пилоты совершили полёт. Остальные пилоты показали зрителям шоу газовых горелок под музыкальной сопровождение.

Полёты тепловых аэростатов вечером 26–27 июня не проводились из-за непогоды. Также из соображений безопасности отменили и подъёмы шаров на привязи.

В 2022 году в фестивале «Небесная ярмарка» принимают участие 20 пилотов из разных уголков России. Среди них есть и девушки.

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