Аксайский район, Ростовская область, , 09:43 — REGNUM В Аксайском районе Ростовской области при пожаре в частном жилом доме пострадал молодой мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Тушение пожара 29.mchs.gov.ru

О возгорании на улице Молодёжной в посёлке Российский стало известно днём 27 июня. Площадь пожара составила 3 кв. метра. На месте происшествия работали пять человек и две единицы техники.

В результате инцидента отравление продуктами горения получил мужчина. Ещё одного человека удалось спасти.

Причина пожара устанавливается.