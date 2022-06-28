Южно-Курильск, Сахалинская область, , 09:43 — REGNUM Разведчики армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) провели на Курильских островах тактико-специальные учения по поиску и уничтожению разведывательно-диверсионных групп условного противника. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ

Учения Mil.ru

Бойцы разведывательных подразделений в ходе практической части манёвров отработали скрытное перемещение по труднопроходимой лесистой местности, а также выполнили наблюдение с использованием современных технических средств.

«Помимо этого, военнослужащие совершенствовали свои действия в контрснайперской борьбе на больших дальностях, преодолевали водные преграды без технических средств и выполняли нормативы по тактической медицине. Особое внимание было уделено организации засад, в частности, обустройству скрытных огневых позиций с использованием подручных средств и ландшафта местности».

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области пройдут военные учения фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ Балтийского флота.

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