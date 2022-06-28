Луганск, 28 июня, 2022, 09:43 — ИА Регнум. За последние сутки украинские нацисты дважды обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате чего погибли два мирных жителя. Об этом 28 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны Вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Зимогорье и Светлодарск. В результате обстрелов в Светлодарске два мирных жителя погибли, и четыре человека получили ранения», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ходе этих обстрелов киевскими боевиками по Зимогорью была выпущена одна ракета из оперативного тактического комплекса «Точка-У» и четыре гранаты из станковых противотанковых гранатометов по Светлодарску.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Польше опасаются успехов России в ходе спецоперации, в результате которой Украина может перейти под контроль Москвы.