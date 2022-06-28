Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Созданные в социальных учреждениях Санкт-Петербурга «комнаты прохлады» помогут жителям города благополучно пережить период жаркой погоды. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

vk.com/oleg_ergashev Комната прохлады

Поручение о создании таких помещений направил курирующий медицину и социальную сферу вице-губернатор города Олег Эргашев. Возможность охладиться появилась в комплексных центрах социального обслуживания, центрах помощи семье и детям, центрах реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и в других социальных учреждениях. Там установили кондиционеры, вентиляторы и кулеры с водой.

В таких комнатах дежурят специалисты для того, чтобы в случае необходимости провести осмотр человека. Посетители «комнат прохлады» также смогут отдохнуть, поиграть в настольные игры, посмотреть телевизор.

В Петербурге рекомендовали создать такие помещения также на базе отделений социальной помощи бездомным, включая дома ночного пребывания.

Работникам соцучреждений рекомендуют усилить меры по информированию населения о профилактике перегревов. Информацию об этом разместят на сайтах организаций и на страницах в соцсетях.

Напомним, что в Петербурге 27 июня температура воздуха составила +32 градуса. Текущая неделя обещает продолжение жаркой погоды.