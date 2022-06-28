Анадырь, , 09:43 — REGNUM В Минприроды оценили стоимость новых спутников для Северного морского пути (СМП) в 44,2 млрд рублей. Для повышения качества прогноза погоды и ледовой обстановки на Севморпути надо запустить в космос в 2029–2030 годах семь спутников, которые помогут избежать заторов судов с грузами для Дальнего Востока, пишет РБК.

Северный морской путь Atomic-energy.ru

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О необходимости увеличить число спутников говорится в проекте плана мероприятий по повышению качества прогноза ледовой обстановки, который был разработан Минприроды совместно с «Росатомом», «Роскосмосом», Минтрансом и другими профильными ведомствами. Это стало очевидным после того, как во льдах Арктики в конце 2021 года застряли более 20 гражданских судов. В этой связи президент Владимир Путин поручил министру транспорта Виталию Савельеву «навести порядок» с перевозками грузов для снабжения дальневосточных регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 23 июня участники обсудили кластерное развитие месторождений твёрдых полезных ископаемых в Арктической зоне, что позволит создать крупнотоннажные участки недр с относительно невысокими содержаниями металлов в рудах, тем самым снизить затраты на освоение месторождений, а также повысить их эффективность.