Улан-Удэ, 28 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Бурятии представителям малого и среднего бизнеса станут доступны новые меры государственной поддержки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Улан-Удэ, Бурятия

Согласно постановлению главы республики, предприниматели смогут получить субсидии на возмещение части затрат на покупку нового оборудования.

«Субъектам МСП будет предоставлена субсидия на возмещение 50% оплаченного первого взноса по договорам лизинга. По прямым договорам купли-продажи будут возмещаться 20% от стоимости нового оборудования», — отметил врио главы минпромторга региона Алексей Оловянников.

На субсидии смогут претендовать субъекты МСП, которые купили новое оборудование с 1 января 2021 года. Приём заявок начнётся с 15 июля.