Чебоксары, 28 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Чувашии уровень коллективного иммунитета к ковиду продолжает падать и остаётся ниже среднероссийского показателя. Соответствующие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По последним сведениям (на 24 июня), в Чувашии вакцинацией охвачены 719 466 жителей, в том числе за последнюю неделю привились 1503 человека. Оба компонента прививки получили 685 129 жителей.

Уровень коллективного иммунитета в Чувашии составляет 20,1%. Это на 2,9% ниже, чем было в республике неделей ранее (на 17 июня), когда общий иммунитет оценивался в 23%. Также данный показатель в регионе ниже, чем в целом по стране: в России уровень коллективного иммунитета снизился до 21,5%.

Напомним, что 3 июня уровень коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии составлял 29,3%, 20 мая он достигал 33,8%, 29 апреля — 39,6%, 22 апреля — 40%, 1 апреля — 41,5%, 25 марта составлял 42,3%, 4 марта составлял 46,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами пандемии в Чувашии стали 4649 жителей. Всего официально выявлено 80 926 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 75 861 человек.