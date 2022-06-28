Кишинёв, 28 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон обжаловал в Кишинёвском суде протокол, согласно которому он был оштрафован на 9000 леев (около $470) за ношение георгиевской ленты на акции в честь 9 Мая. Информация об этом размещена на национальном портале судом республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Дата первого заседания назначена на 19 июля. Оно должно пройти в Кишинёвском суде района Буюканы. Дело будет рассматривать мировой судья Светлана Гарштя-Брия.

Ранее в Партии социалистов сообщили, что все, кого оштрафовали за ношение георгиевской ленты могут обращаться за юридической помощью.

Напомним, в Молдавии перед 9 Мая запретили носить георгиевские ленты и всего, что может говорить о поддержке действий РФ на Украине. Додон призвал граждан в День Победы надеть ленту и сам это сделал, за что на него составили протокол. По последним данным полиции, было зафиксировано 340 случаев ношения ленты, удалось найти 220 человек.