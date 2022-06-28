Манагуа , 28 июня, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В ходе своего посещения Никарагуа делегация Китая провела обсуждение с членами Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) латиноамериканской республики перспектив сотрудничества парламентов двух стран. Об этом 27 июня сообщил пресс-служба Национальной ассамблеи Никарагуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

Отмечается, что во встрече с делегацией Китая, возглавляемой специальным представителем правительства КНР по делам Латинской Америки и Карибского бассейна товарищем Цю Сяоци, принимали участие члены парламентской группы дружбы двух стран.

«Была достигнута договоренность о создании механизмов взаимодействия между парламентами Никарагуа и Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо заявила о планах властей шаг за шагом бороться с бедностью и искоренить ее в стране.