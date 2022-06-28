Владикавказ, 28 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Спасатели Северной Осетии организовали два пункта обогрева для застрявших на границе с Грузией водителей и пассажиров автотранспорта. Всего открытия Военно-Грузинской дороги ожидают 527 автомобилей. При этом сроки снятия запрета на движение пока не называются — погода на территории Грузии по-прежнему сложная, что делает небезопасным проезд по дороге. В МЧС сообщили, что на противоположной стороне границы размыта часть Военно-Грузинской дороги.

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«Военно-Грузинская дорога остается закрыта для всех видов автотранспорта. Непосредственно на российской границе ее открытия ожидают 527 транспортных средств: 350 легковых автомобилей, пять автобусов 12 микроавтобусов, 160 большегрузов», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

В ведомстве напомнили, что в двух пунктах обогрева застрявшим на дороге людям можно выпить чаю, зарядить мобильные устройства. В районе пункта пропуска через границу также выставлен экипаж центра медицины катастроф для реагирования на возможные происшествия.