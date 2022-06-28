Москва, 28 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ничего не говорил о передаче Минску ядерных ракет. Об этос сегодня, 28 июня, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Представитель Кремля уточнил, что Путин ничего не говорил Лукашенко о передаче ракет с ядерным оружием. Речь шла о комплексах, способных нести разные виды оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин встречается с белорусским коллегой Александром Лукашенко чаще, чем с главами других стран.

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