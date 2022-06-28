Ростов-на-Дону, 28 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) пока останется закрытым. Соответствующее решение принято авиационными властями сегодня, 28 июня.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Аэропорт «Платов»

Воздушная гавань не возобновит свою работу ещё в течение недели. Как сообщает Росавиация, «Платов» будет закрыт до 6 июля 2022 года 03:45 по московскому времени.

ИА REGNUM напоминает, что сокращать сотрудников международного аэропорта «Платов» не планируется. Об этом ранее сообщил донской губернатор Василий Голубев. По его словам, штатная численность сотрудников аэропорта превышает 1000 человек, из них 126 сотрудников находятся в отпуске, семь работают удаленно.

В целях безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) приостановил свою работу 24 февраля.