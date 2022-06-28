Париж, 28 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Международная неправительственная организация Amnesty International призывает Францию ​​изменить закон о преступлениях против человечности, совершенных за границей, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Amnesty International призывает Францию ​​изменить закон о преступлениях против человечности, совершенных за границей, чтобы привлечь к ответственности возможных военных преступников на Украине и в Сирии и не стать страной «безнаказанности».

«Нам нужно изменение закона, пересмотр закона и снятие этих запретов, чтобы вернуться к универсальной юрисдикции, которая совместима с обязательствами Франции», — призвала на пресс-конференции Жанна Зульцер, юрист Amnesty International France.

На сегодняшний день правосудие во Франции может принимать меры только в том случае, если преступник или жертва военного преступления за границей является гражданином Франции или проживает на её территории.