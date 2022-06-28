Самара, 28 июня, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Обстоятельства травмирования подростка при падении в открытый колодезный люк устанавливают в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Gtrk-kaluga.ru В Калуге восьмилетняя девочка провалилась в открытый люк

По версии следствия, 26 июня 2022 года в городе Кинель в ходе игры 12-летняя девочка провалилась в открытый колодезный люк, расположенный на пересечении улиц Демьяна Бедного и Полевой. Медики оказали помощь ребенку и поставили постав диагноз «ушиб левой голени».

По данному факту следователи проводят проверку по признакам выполнения работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в детском лагере ребенок получил травму.