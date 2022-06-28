Торонто, Канада, 28 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Шведские хоккеисты, олимпийские чемпионы братья Даниэль и Хенрик Седины включены в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом 28 июня пресс-службой Зала хоккейной славы.

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Также в Зал славы включены канадский вратарь, двукратный олимпийский чемпион Роберто Луонго, шведский форвард, олимпийский чемпион Даниэль Альфредссон, канадский хоккеист и функционер Хёрб Карнеги и серебряный призёр чемпионата мира по хоккею среди женщин Риика Саллинен.

Братьям Сединам по 41 году, они выступали в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Ванкувер Кэнакс».

На счету Хенрика Седина 1330 матчей в НХЛ, в которых он набрал 1070 очков — 240 шайб и 830 результативных передач. Даниэль Седин провёл 1306 матчей в НХЛ, в которых набрал 1 041 (393+648) очко.

В составе сборной Швеции братья Седины стали олимпийскими чемпионами в 2006 году и чемпионами мира в 2013 году. Они завершили карьеру в 2018 году.