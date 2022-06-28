Сочи, Краснодарский край, 28 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Трёхмиллионного туриста встретили в аэропорту Сочи 28 июня, сообщили в пресс-службе администрации города. Им стала жительница Нефтекамска Республики Башкирия, которая приехала на отдых с семьёй. Отпуск она проведёт в санатории «Заполярье».

Sochiadm.ru Сочи

Юбилейного для туристического сезона гостя администрации города и санатория встретили в зале прилёта с цветами и подарками.

С мая по сентябрь — в высокий сезон — Сочи готовится принять четыре с половиной миллионов туристов, а всего в 2022 году - около семи миллионов гостей.

Летом на курорте работает более 2 600 объектов с номерным фондом порядка 92 тысяч номеров. Единовременно курорт может принять порядка 188 тысяч гостей. Загрузка объектов размещения на июль планируется на уровне 90%, а в августе — до 95%.

Добавим, что на данный момент транспортный хаб аэропорта Сочи остается единственным действующим на Юге России.