Вашингтон, 28 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Указ о повышении до 35% ввозных пошлин в США на ряд российских товаров подписал американский президент Джо Байден, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Речь идет об некоторых товарах, ввоз которых в Соединенных Штатах остается разрешенным. В документе отмечается, что ранее США отменили режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией и, связи с этим, решили повысить пошлины.

Указанный шаг называется «обоснованным и соответствующим внешнеполитическим интересам» Вашингтона. Перечень товаров, в отношении которые повышены пошлины, пока не опубликован. Ранее Белый дом объявил, что речь идет о более чем 570 товарных групп. Их годовой оборот достигает около $2,3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в американской администрации объявили, что поставки товаров из США в Россию сократились за несколько месяцев на 97%, а импорт из РФ может снизиться на 40%.