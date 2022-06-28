Брянск, 28 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Программа по ремонту региональных дорог на следующие пять лет будет сформирована до 1 сентября в Брянской области. Об этом вечером 27 июня сообщил губернатор Александр Богомаз.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дороги

Планы по развитию федеральных автомобильных дорог Брянской области глава региона обсудил с начальником ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск Александром Яхнюком. В ближайшие пять лет будет капитально отремонтирован обход Брянска, начнётся проектирование обходов Почепа и Карачева, на опасных перекрестках и вблизи населённых пунктов установят освещение, светофоры и пешеходные ограждения, запланированы также строительство и ремонт мостов.

«Дороги не только регионального и муниципального значения проходят по территории региона. Федеральная сеть составляет порядка 566 км, из них 406 км в управлении Упрдор Москва-Бобруйск. Учитывая то, что мы являемся приграничным регионом, эти автотрассы — визитная карточка не только области, но и нашей страны. В прошлом году в Брянской области было построено и отремонтировано 556,5 километров дорог. В этом году мы планируем построить и привести в нормативное состояние более 630 километров дорог регионального и местного значения», — уточнил губернатор.

Дорожный фонд 2021 года в Брянской области составил 7,5 млрд рублей, в 2022 году — 10,7 млрд рублей, из которых 7,7 млрд выделяются из областного бюджета.