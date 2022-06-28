Брянские власти сформируют масштабную программу ремонта дорог
Брянск, 28 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Программа по ремонту региональных дорог на следующие пять лет будет сформирована до 1 сентября в Брянской области. Об этом вечером 27 июня сообщил губернатор Александр Богомаз.
Планы по развитию федеральных автомобильных дорог Брянской области глава региона обсудил с начальником ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск Александром Яхнюком. В ближайшие пять лет будет капитально отремонтирован обход Брянска, начнётся проектирование обходов Почепа и Карачева, на опасных перекрестках и вблизи населённых пунктов установят освещение, светофоры и пешеходные ограждения, запланированы также строительство и ремонт мостов.
Дорожный фонд 2021 года в Брянской области составил 7,5 млрд рублей, в 2022 году — 10,7 млрд рублей, из которых 7,7 млрд выделяются из областного бюджета.