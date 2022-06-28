Кызыл, 28 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Туве мотоциклист спровоцировал крупное ДТП с участием четырёх транспортных средств. Авария произошла поздно вечером 24 июня на трассе Р-257 «Енисей», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

МВД Тувы ДТП в Туве

По данным ведомства, 26-летний мужчина, управляя мотоциклом марки «Мотоленд» не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего автомобиля и врезался в него, после чего его сбил второй автомобиль, двигавшийся по встречной полосе.

«В результате столкновения двух автомашин ВАЗ, автомашина «Ниссан Лаурел» под управлением 19-тилетнего водителя, которая двигалась во встречном направлении, совершила наезд на водителя мотоцикла», — отметили в ведомстве.

От полученных травм мотоциклист погиб на месте. Как выяснилось, у него не было водительских прав, кроме того, он ехал без мотошлема. Водители автомобилей не были пьяны и были пристёгнуты ремнями безопасности. По факту происшествия организована проверка.