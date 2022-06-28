Село Хвастовичи, Калужская область, 28 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Хвастовичском районе Калужской области на основании актов лесопатологического обследования Рослесозащиты специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии и Еленского лесничества провели обследование особо охраняемой природной территории «Лесной массив возле ст. Теребень», сообщает 28 июня корреспондент ИА REGNUM.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Памятник природы «Лесной массив возле ст. Теребень»

Данный памятник природы расположен в юго-восточной части Калужской области в долине реки Рессеты. Здесь встречаются краснокнижные растения. За последние 12 лет сосновые леса пострадали от насекомых — соснового пилильщика, короеда-типографа и вершинного короеда. Ущерб лесам нанесли верховой пожар 2010 года и шквалистый ветер. В июне 2022 года были выявлены поврежденные деревья. В установленном законодательством порядке предстоящей зимой будут проведены выборочные санитарные рубки на общей площади 4,6 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, особо охраняемая природная территория «Лесной массив возле ст. Теребень» — один из самых больших в Калужской области памятников природы. Он находится на стыке Калужской, Брянской и Орловской областей вблизи национального парка «Орловское полесье» и государственного природного заповедника «Калужские засеки».